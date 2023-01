Gennaro Gattuso lascia la guida tecnica del Valencia. La scelta è stata ufficialmente “condivisa” tra il tecnico calabrese e il club spagnolo. A condannare l’ex allenatore di Milan e Napoli, l’ultima sconfitta contro il Valladolid e il punto ottenuto nelle ultime quattro gare che hanno portato la squadra alle soglie della zona retrocessione, a +1 sul Cadice terz’ultimo.

E’ durata appena sette mesi l’avventura dell’ex centrocampista sulla panchina spagnola. Il club dei pipistrelli ha infatti comunicato che oggi è stato deciso “di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro”, si legge nel breve comunicato. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di “Voro” González.