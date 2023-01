La prima volta fu nel 2001, quando ancora erano in vigore le lire. “Un milione per tutti” annunciava Silvio Berlusconi. Da allora, in questi 20 anni, voto dopo voto, la promessa di alzare le pensioni minime per tutti e portarle a 1000 euro per 13 mensilità è arrivata puntuale in tutte le campagne elettorali. E così anche oggi, a due settimane dalle Regionali in Lombardia e nel Lazio, il leader di Forza Italia rilancia e torna a parlare dell’aumento. “Noi non dimentichiamo mai gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori in campagna elettorale – dice l’ex presidente del Consiglio in un video sui social e in un’intervista a Rete4 – L’aumento delle pensioni per tutti a 1000 euro, per anziani e disabili, è un impegno che vogliamo realizzare ad ogni costo in questa legislatura”