Sophie Codegoni è stata ricoverata in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne è al sesto mese di gravidanza e, dopo giorni di insolito silenzio sui social, nelle scorse ore ha pubblicato una serie di storie dal letto dove è in degenza per spiegare quanto accaduto. “Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena”, ha esordito l’influencer rassicurando i suoi fan, già in allarme.

Quindi ha proseguito: “Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale”. L’ipotesi, come fa sapere Codegoni, è quella che possa trattarsi di calcoli renali o coliche: già nelle scorse settimane la 22enne aveva lamentato ai suoi fan di avere delle forti fitte al fianco destro. “Adesso sono qui in questo posto meraviglioso e aspetto”, ha quindi concluso Sophie, inquadrando il compagno Alessandro Basciano e ironizzando sul fatto che si trovi a dormire in un letto d’ospedale accanto a lei così da starle sempre vicino.