E se provassimo a cambiare prospettiva? Brad Pitt e George Clooney fotografati insieme. I due, amici da un pezzo, stanno girando un film (Wolves, per la regia di Jon Watts). Da che le immagini dei due attori sono uscite su siti e social è tutto un “sono sempre uguali“. Ecco, non è esattemente il nostro modo di intendere un complimento anzi, dovremmo probabilmente levarci dalla testa che sia un bene “essere sempre uguali” invecchiando. Quello che a noi viene da dire è che sono entrambi invecchiati bene, benissimo. Se anche i due hanno ceduto alla punturine in faccia, lo hanno fatto con cognizione di causa e senso della realtà. Dunque, restano due attori molto belli, a 59 e 61 anni. In forma. Che poi per girare un film d’azione immaginiamo occorra esserlo, in forma.

D’altra parte, molti millennials e generazione X gongolano nel vederli insieme: coppia iconica, soprattutto dopo la serie “Ocean’s numero” a molti spettatori è venuta voglia di farsi una serata con i due, Pitt che mangia sempre (come nei film di Soderbergh) e Clooney che risolve problemi (come nei film di Soderbergh). Diversi talenti nel cinema, la loro vita privata va su strade lontane. Ma pare che l’affiatamento sia immutato. Così come il nostro piccolo momento di benessere nel vederli lì, nostaglia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi.