“Se ho pensato di non ricandidarmi? In un certo momento ero un po’ stanco, poi le forze mi sono ritornate“. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Peter Gomez. L’esponente della Lega ha risposto anche a ciò che lunedì scorso Letizia Moratti ha detto a ilFattoQuotidiano.it, e cioè che quando arrivò in Regione Lombardia da vicepresidente, aveva trovato un governatore “stanco e demoralizzato” che le aveva promesso “un passaggio di testimone“: “Devo dire che questa visione contrasta la realtà della democrazia. Il posto che io occupo non prevede una successione ereditaria. Non sono un monarca”.