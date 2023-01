Lunedì 23 gennaio alle 17 arriva il terzo appuntamento con le interviste di Peter Gomez in vista delle elezioni regionali. Dopo Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino, tocca a Letizia Moratti, candidata in Lombardia per il terzo polo. L’intervista sarà moderata dal giornalista del Fattoquotidiano.it Alberto Marzocchi