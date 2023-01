Imprevisto in casa Tavassi. Mentre il fratello Edoardo è rinchiuso nella casa più spiata d’Italia al Grande Fratello Vip, Guendalina ha vissuto un imprevisto spiacevole e sui social ha raccontato di essere andata al pronto soccorso a causa di un’improvvisa perdita di sangue dal naso. Dopo aver prontamente documentato l’accaduto attraverso una storia e uno scatto dall’ospedale, Tavassi ha poi voluto fare un video per tranquillizzare i fan una volta ritornata a casa. “Sto bene, nonostante le maledizioni sono ancora qui. Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi controllare anche in ospedale – ha esordito Guendalina -Tornata a casa ho iniziato a perdere sangue dal naso come fosse un rubinetto, quindi mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuta là, mi viene da vomitare ma tutto ok. Ma ora tutto ok e penso che mi ordino un panino prima di guardare la puntata del Grande Fratello Vip”. Tanto spavento dunque per una situazione che fortunatamente è rientrata poco dopo e per cui comunque si è reso necessario il trattamento in codice rosso: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo.Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita“. Edoardo quella stessa sera era alle prese con la diretta di Grande Fratello Vip. Il concorrente, pur non essendo stato informato del malessere della sorella, ha deciso di rivolgere un pensiero alla sua famiglia. Durante il corso della puntata ha ricevuto una lettera da parte del padre Luciano. Il commento di Guendalina sui social non si è fatto di certo attendere: “Non ha potuto leggerla, ma sarebbe stato molto fiero di te“.