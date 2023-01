Fiocco azzurro in casa Hilton. La ricca ereditiera Paris è diventata mamma di un maschietto. “È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori”: con queste parole, qualche mese fa, Paris Hilton aveva raccontato alla rivista People, la grande voglia che aveva di diventare mamma. “Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino”, aveva poi sottolineato. Oggi, a distanza di poco tempo, il suo sogno è diventato realtà. Nella mattinata di mercoledì 25 gennaio ha infatti annunciato al mondo intero di essere diventata madre in un post su Instagram. Con una foto molto ‘aesthetic’ ha scritto: “You are already loved beyond words” (“Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato”).

Nello stesso momento, anche il sito americano ET ha dato la lieta novella rivelando poi che il bambino di Paris Hilton e Carter Raum è nato da una madre surrogata. “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore“, è tutto ciò che ha scritto la pagina web. Il desiderio di avere una propria famiglia è sempre stato palesato dalla coppia formata dalla ricca ereditiera, spesso al centro di gossip, e l’imprenditore con il quale è sposata dal 2021: “Ci piacerebbe avere due gemelli, sarebbe fantastico. Ne vogliamo tre o quattro. Vorrei un gemello maschio e femmina”. Ha poi aggiunto, “Solo per avere entrambi. Ma qualunque cosa accada, andrà bene. Mi piacerebbe anche avere due gemelle perché amo l’idea di crescere due ragazze“, aveva fatto sapere la Hilton durante una puntata del podcast The Bellas. Ora può finalmente vivere il suo sogno e riempire d’amore il suo primogenito.