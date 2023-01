“La petizione del Fatto Quotidiano per le dimissioni di Nordio? Se si dimette, non mi lamento, né mi metto a piangere. Questo è sicuro. Magari avrà anche intenzione di cominciare a fare il ministro, perché per adesso mi sembra che faccia solo l’agit-prop contro i magistrati“. Così a Otto e mezzo (La7) l’ex deputato di LeU Pier Luigi Bersani si esprime sul ministro della Giustizia, aggiungendo ironicamente: “I ministri di questo governo sono molto ciarlieri. Nordio tutti i giorni ne inventa una contro i magistrati. Poi c’è il ministro della Cultura (Sangiuliano, ndr) che decide che Dante è il capostipite della destra. Noi invece ci accontenteremmo di Boccaccio, ci si diverte anche di più. La verità è che questi non hanno ancora cominciato a fare i ministri”.

Bersani si sofferma criticamente sulle posizioni del ministro della Giustizia: “Tutti stiamo dicendo che la mafia ha smesso la fase stragista preferendo gli affari. Dove sono i soldi adesso? Nel Pnrr, nelle politiche ambientali, nella sanità. Queste cose qui passano tutte per la pubblica amministrazione. Vuoi che non corrompano in un modo o nell’altro? – conclude – La corruzione è intrinseca al tema della nuova mafia. Come si fa a separare mafia da corruzione? La verità è che i cittadini italiani ce l’hanno con la giustizia non per il codice, ma perché è un servizio che non funziona, come la carenza di organico. E un ministro deve farlo funzionare. Nella mia città, per esempio, prendono pensionati a gettone per avere un ausilio nel lavoro di cancelliere”.