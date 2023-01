Quante volte indossate il pigiama prima di lavarlo? È la domanda che al momento “va per la maggiore” su TikTok dopo che la creator Allison Delperdang ha pubblicato un video che è stato ripreso dal Daily Mail. “Quando ero piccola i miei genitori ci facevano indossare il pigiama per più notti, perché non era sporco. Questa è un’abitudine che ho mantenuto anche da adulta”. Poi Allison si allontana dalla videocamera del telefono e mostra il suo indumento da notte: “Sto indossando questo da tre notti”, aggiunge.

La creator prosegue chiedendo se i suoi follower fanno come lei o se invece il quello che si indossa di notte andrebbe lavato tutti i giorni. Ebbene, il dibattito si è acceso. “Io lo lavo una volta a settimana. Odio fare lavatrici”, “Scusate, c’è veramente qualcuno che NON indossa lo stesso pigiama per più notti di fila?”, “Io lo indosso finché non mi sembra sporco oppure lo lavo dopo una notte in cui sudo molto”: questi alcuni dei commenti di chi non ritiene necessario lavare il pigiama ogni giorno. Ma c’è anche chi la pensa in modo diverso: “Fresco e pulito ogni sera. Non è così che si dovrebbe fare?”. Insomma, tantissimi utenti di TikTok hanno risposto alla domanda di Allison Delperdang. Ma cosa pensano gli esperti? Melissa Maker ha fondato Clean My Space e al sito realsimple.com ha detto: “Se siete solite dormire con solo il pigiama indosso, consideratelo come fosse la vostra biancheria intima e lavatelo quotidianamente. Se invece sono è un secondo strato, allora può essere lavato anche ogni due o tre giorni”. Della questione si parla spesso e così nel 2021 Fanpage ha interrogato il dottor Matteo Fadenti specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro: “Ci sono alcune variabili da considerare. Come il sudore e il caldo, oppure alcune abitudini personali come farsi la doccia prima di andare a letto, che incidono sulla frequenza con cui cambiare il pigiama. In generale diciamo che è buona norma cambiarlo almeno una volta a settimana“.