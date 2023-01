I 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello della Figc alla Juventus in seguito alla revoca della sentenza di assoluzione nel caso plusvalenze stravolgono la classifica della Serie A e allontanano i bianconeri, con ogni probabilità in maniera definitiva, dalla lotta per i posti che garantiscono la partecipazione alle coppe europee. Un obiettivo ancora raggiungibile per la Juventus, fatto salvo un’eventuale mano pesante dell’Uefa, attraverso altre vie: la vittoria dell’Europa League che qualificherebbe in Champions League o la vittoria della Coppa Italia che garantisce un pass per l’Europa League se chi la alza chiude il campionato fuori dalle prime 6 in classifica. Ad ora i bianconeri scalano dal terzo al decimo posto, a pari punti con Empoli e Bologna. Ecco la nuova classifica:

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Roma 34

Atalanta 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

JUVENTUS 22

Bologna 22

Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Verona 9

Sampdoria 9

Cremonese 7