Centinaia di migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni in tutta la Francia lo scorso 19 gennaio per protestare contro l’aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni voluto dal governo Macron. L’ondata di proteste è impressionante: manifestazioni oceaniche sono state organizzate a Parigi, Lione, Tolosa e non solo. È la prima volta da 12 anni che tutti gli otto principali sindacati francesi che si oppongono a una misura decisa dal governo.