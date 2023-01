Riaprire il caso plusvalenze e sanzionare la Juventus con 9 punti di penalizzazione. È questa la richiesta avanzata dal procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, durante l’udienza in corso davanti alla Corte d’Appello della Federcalcio: la discussione potrebbe portare a una decisione in grado di sconvolgere non solo il campionato del club bianconero, ma tutto il mondo calcistico. La Juventus e le altre 8 società coinvolte (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara), erano infatti state assolte nel maggio scorso dall’accusa di aver realizzato plusvalenze fittizie, semplicemente perché il prezzo lo fa “il libero mercato”. Ora invece la Procura chiede la revoca di quella sentenza sulla base degli atti arrivati da Torino relativi all’inchiesta Prisma che vede Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus imputati con l’accusa, tra le altre accuse, di falso in bilancio.

La Procura Figc ha chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex ds Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Maurizio Arrivabene. Nei confronti delle altre società coinvolte rimangono invariate le richieste formulate dalla procura federale già nella primavera 2022, quindi solo sanzioni. Nella vicenda sono coinvolti anche 52 dirigenti o ex dirigenti.

È cominciata poco prima delle ore 13 la discussione sull’istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc relativa alla riapertura del caso plusvalenze. Per prima cosa, dunque, verrà discussa l’ammissibilità del ricorso di revocazione dopo che la stessa Corte federale aveva assolto i club e dirigenti coinvolti. Qualora l’istanza dovesse essere accetta, il procuratore Chiné procederebbe con la richiesta delle sanzioni per le società e i soggetti interessati.

C’è anche il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in collegamento da Torino per seguire l’udienza della Corte d’appello della Figc. Oltre ai legali, per il club bianconero c’è anche il ds Federico Cherubini. In collegamento anche Fabio Paratici, l’ex dirigente Juve ora al Tottenham. Ieri il club bianconero ha depositato una memoria difensiva, con le posizioni già espresse e ribadite: “Confidiamo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto”, scriveva il 16 gennaio la società in una nota.