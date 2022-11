Alla fine hanno ceduto. Stretti tra l’inchiesta della procura di Torino, i rilievi della Consob e dei revisori di bilancio, i dirigenti della Juventus mollano la presa e si dimettono in massa: via Andrea Agnelli, via il suo vice Pavel Nedved, via con loro Maurizio Arrivabene e tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Come aveva anticipato Ilfattoquotidiano.it lo scorso 25 ottobre quando vennero chiuse le indagini dei pm torinesi, i conti da far approvare agli azionisti – con i fari dei magistrati puntati sulle attuali mosse dei dirigenti – sarebbero diventati la vera grana del club bianconero.

E così è stato, portando prima allo slittamento per due volte dell’assemblea, quindi alle dimissioni maturate al termine di un Cda straordinario alla Continassa, nel corso del quale è maturata anche la decisione di riscrivere il progetto di bilancio chiuso lo scorso giugno dopo aver in tutti i modi negato che le indicazioni dell’autorità di vigilanza sulle società quotate in Borsa avessero un loro fondamento. Si chiude quindi in maniera ingloriosa un ciclo sportivo con ogni probabilità irripetibile. Era iniziato dalle ceneri di un’inchiesta, Calciopoli, che aveva spedito la Juventus in Serie B, ed è finito travolto da una nuova indagine. Inevitabile, visto che la dirigenza si era infilata in un cul-de-sac.

Nell’annunciare il passo indietro di Agnelli, Nedved, degli altri componenti del Cda e il conferimento dell’incarico di direttore generale a Maurizio Scanavino, ad del Gruppo Gedi che edita Repubblica e La Stampa, la Juventus ha spiegato di aver preso atto dei rilievi sulle “manovre stipendi” decidendo per un “approccio maggiormente prudenziale” di rivedere le “stime” e le “assunzioni” secondo i principi indicati dall’autorità di vigilanza, che quindi “comportano rettifiche” nei bilanci 2020, 2021 e 2022. Quindi gli effetti “saranno riflessi in un nuovo progetto di bilancio di esercizio e in un nuovo bilancio consolidato al 30 giugno 2022″ che verrà approvato in una riunione e poi sottoposto all’assemblea degli azionisti, fissata per il 27 dicembre dopo essere stata già rinviata due volte.

Contestualmente alla decisione di rivedere i conti in extremis dopo aver in ogni sede difeso i principi contabili applicati, i dirigenti hanno deciso di fare un passo indietro “considerata la centralità e rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti”. A vario titolo, agli indagati nell’inchiesta, vengono contestati i reati di falso nelle comunicazioni sociali per le società quotate, false comunicazioni al mercato, ostacolo alle autorità di vigilanza, aggiotaggio informativo e dichiarazione fraudolenta, derivante dall’uso di fatture per operazioni inesistenti con la conseguente indebita detrazione di Iva.

I pm Ciro Santoriello e Mario Bendoni – coordinati dall’aggiunto Marco Gianoglio – hanno iscritto nel registro degli indagati 15 persone, più la società per responsabilità amministrativa, compresi il presidente Agnelli, il vice-presidente Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, l’avvocato Cesare Gabasio, gli ex dirigenti Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato. Alla chiusura delle indagini, i magistrati hanno avanzato contestazioni anche all’amministratore delegato Arrivabene nonché a tutti i componenti del Consiglio d’amministrazione, al collegio sindacale e all’ex revisore legale.

Oltre alle “manovre stipendi”, che la Juve ha ora deciso di correggere nei bilanci, la procura contesta anche altre alterazioni nei risultati negli esercizi 2018, 2019 e 2020. In primis: un “anomalo ricorso” a “operazioni di scambio dei diritti delle prestazioni sportive” di un “elevato numero di atleti”, un modus operandi definito “distonico”. Plusvalenze fittizie, insomma. Le operazioni, ad avviso dei finanzieri e dei magistrati, sarebbero state “concluse a valori stabiliti dalle parti in modo arbitrario”.

Sul punto, a supporto dell’accusa ci sono delle intercettazioni telefoniche, che presumibilmente (nell’ipotesi degli inquirenti) proverebbero che i valori sono stati volontariamente artefatti per generare un ricavo di natura meramente finanziaria. Il tutto, sempre secondo l’accusa, con l’obiettivo di generare plusvalenze, pari a 155 milioni di euro, utili a ‘imbellettare’ il bilancio. Le “importanti differenze” tra i risultati di bilancio “così come approvati” e quelli che, secondo la procura supportata dalle analisi del suo consulente tecnico, “avrebbero dovuto essere oggetto di approvazione” hanno invece portato alla contestazione dell’aggiotaggio informativo, perché la Juventus è quotata nel mercato telematico azionario Euronext Milan.

Articolo in aggiornamento