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Ultimo aggiornamento: 15:42

“Ai codardi che questa notte sono entrati in casa mia, vi volevo dire che vi è andata molto male”: lo sfogo di Zaniolo

di Redazione Sport
Il centrocampista dell'Udinese vittima di una rapina: stava trascorrendo il fine settimana con la famiglia
“Ai codardi che questa notte sono entrati in casa mia, vi volevo dire che vi è andata molto male”: lo sfogo di Zaniolo
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Anche Nicolò Zaniolo vittima dei ladri da appartamento. Le rapine nelle ville dei calciatori restano frequenti e in questo weekend a farne le spese è stato il centrocampista dell’Udinese. Lo ha raccontato lui stesso in una storia pubblicata su Instagram: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male“, ha scritto Zaniolo.

Il calciatore 26enne vive fuori dal centro cittadino di Udine, in una zona tranquilla. Dopo la sconfitta di sabato contro il Parma, Zaniolo aveva deciso di passare il resto del fine settimana fuori casa insieme alla moglie Sara Scaperrotta e ai suoi due figli. Probabilmente i ladri lo monitoravano e hanno colto l’occasione per tentare il colpo, che però non deve aver fruttato molto. “Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”, ha infatti aggiunto Zaniolo. Che poi in un’altra storia ha scritto: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato”.

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