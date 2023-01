Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori: ieri, 18 gennaio, è nato il loro primogenito, Noa Alexander. Tanta la gioia da parte dei due neo genitori e dei fan della coppia ma tanta anche la preoccupazione per via di alcune storie pubblicate su Instagram (e sui social, si sa, “trarre conclusione” è sport praticato quasi da tutti). Nei video pubblicati la cantante, ovviamente provata, è a letto ed è impossibilitata a muoversi ma anche a mangiare tanto che Corti, per farla ridere, dice che avrebbe mangiato lui suo pranzo.

In un altro istante, invece, si vede sempre Stefano Corti avvicinarsi al letto dove si trova Bianca e chiederle come sta. “Bene, bene, dai”, risponde l’Atzei e prontamente Corti controbatte: “Dai che sei una super mamma”. Uno scambio di battute, come la coppia è solita fare. La cosa che ha fatto pensare a qualche difficoltà è stata l’iniziale assenza del bambino nella stanza con la mamma e la presenza di una piccola benda sulla manina di Noa. Non sono giunte informazioni in merito da parte della coppia ma Atzei ha rasserenato tutti: “Solo un immenso GRAZIE. Quello che prova il mio cuore non riesco a spiegarlo. Grazie al @policlinicomilano. Al Direttore di dipartimento Fabio Mosca e a tutti i grandi Dottori che si dedicano ogni giorno con amore e passione a far nascere e salvare tante vite. La mia Ginecologa e amica da anni Daniela Alberico, il Prof. Enrico Ferrazzi, Fabio Tranchida, il meraviglioso Giuseppe Sofi, Claudio Plumeri, Lorenzo Colombo, Adele Brancadoro, Bendinelli Rachele, la splendida Morena Terracciano, tutta la Direzione generale. Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi. Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia“.