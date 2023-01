Sono giorni di relax per la cantante Alessandra Amoroso. E tra “risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. Bagni in pentola. Foto ‘seschi’ nella neve. Aria. Albe. Tramonti. Chiacchiere. Compagnia perfetta”, come lei stessa scrive su Instagram, non ha resistito ad aderire all’ultimo trend lanciato dalla regina indiscussa dei social, Chiara Ferragni: postare una foto in bikini sulla neve. Così, nella carrellata di fotografie con i ricordi della vacanza in montagna appena trascorsa, ecco spuntare una foto in particolare che non passa inosservata. Quella di lei in costume in mezzo alla neve.

Un trend, questo, lanciato da Kim Kardashian ma subito replicato da molte influencer, prima tra tutte Chiara Ferragni. Nell’immagine si vede la cantante di spalle, costume intero nero, stivali Ugg ai piedi e cappellino in testa, con una distesa di neve candida intorno a lei. Neanche a dirlo, i follower si sono scatenati nei commenti al post, chiedendole, tra l’altro, se non avesse freddo a posare mezza nuda in mezzo alla neve: “In realtà nell’ultima foto stavi congelando però essere ‘seschi’ è importante”, ha scritto qualcuno. E ancora: “COPRITI CHE PRENDI FREDDOOOOOO” scrive qualcun altro. E non manca poi chi le suggerisce di iscriversi ad Onlyfans, la nota piattaforma hot: “Onlyfans subito”, si legge tra i tanti commenti.