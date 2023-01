Un elicottero è precipitato questa mattina vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev: a bordo c’era anche il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, che è morto nello schianto. Per ora le notizie riferiscono di 18 vittime totali: fra queste, anche tre bambini. Deceduti anche il vice ministro Yevhen Yenin e il segretario di Stato del ministero, Yuriy Lubkovich. Le prime ricostruzioni fornite dalle autorità di Kiev suggeriscono che l’elicottero abbia colpito l’asilo prima di schiantarsi vicino a un edificio residenziale, spiegando che al momento dell’incidente era buio e nebbioso. Un testimone, però, riferisce che il velivolo era in fiamme in volo pochi secondi prima di precipitare. “L’elicottero girava in tondo, bruciava e volava in quella direzione”, ha raccontato. E il consigliere del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, non esclude il sabotaggio: “Le cause della tragedia sono in corso di accertamento”, scrive l’alto funzionario su Telegram: “Presto sapremo se si è trattato di un sabotaggio, di un malfunzionamento delle apparecchiature, di una violazione delle regole di sicurezza del volo”. Intanto il capo della polizia nazionale ucraina Ihor Klymenko è stato nominato ministro degli Interni ad interim.

L’elicottero precipitando ha provocato un incendio nell’asilo. Il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko precisa che nove delle vittime erano a bordo del velivolo. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksiy Kuleba, i feriti sono 29. Klymenko ha riferito di 10 bambini ricoverati in ospedale. E ha aggiunto: “Tutti i servizi competenti e specializzati stanno lavorando sul posto. Il luogo dell’incidente è al vaglio”. Il ministro dell’Interno Monastyrskyi era in viaggio verso “un punto caldo” della guerra quando il suo elicottero si è schiantato. Lo ha detto, parlando alla Tv ucraina, il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko. Come ha spiegato il corrispondente Bbc da Kiev, i funzionari ucraini generalmente volano a bassa quota per evitare i missili nemici. “Oggi si è verificata una terribile tragedia a Brovary”, ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo di aver incaricato “il Servizio di sicurezza ucraino, in collaborazione con la Polizia nazionale, di scoprire tutte le circostanze dell’accaduto”. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ha commentato: “I miei colleghi, i miei amici. Che perdita tragica. Le più sentite condoglianze alle loro famiglie”.

Le condoglianze sono arrivate anche dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola: “Siamo appena stati informati che il ministro degli Affari interni ucraino e la dirigenza del suo ministero sono rimasti uccisi nello schianto dell’elicottero vicino a Kiev. Penso di parlare a nome di tutti noi dicendo che i nostri pensieri in questa Aula sono con il popolo coraggioso dell’Ucraina, le famiglie e i cari del ministro Monastyrskyi e del suo vice”, ha detto informando la Plenaria in corso a Strasburgo dell’incidente avvenuto questa mattina nella regione di Kiev.

Le testimonianze – Testimoni oculari hanno riferito che c’è stata un’esplosione a bordo dell’elicottero, riporta Espreso Tv. “La gente riferisce che c’è stata una forte esplosione e che l’elicottero ha volteggiato più volte in aria e solo dopo è caduto. La Procura generale ha già aperto un’inchiesta. Intanto, il Servizio di emergenza statale – a cui apparteneva l’elicottero – ha pubblicato alcuni dettagli sulla tragedia. “Il 18 gennaio, alle 08:20 (le 7:20 in Italia) nella città di Brovary, nella regione di Kiev, a seguito della caduta dell’elicottero EC-225 del Servizio di emergenza statale (volo numero 54) , l’edificio del Servizio di emergenza statale è stato danneggiato con un conseguente incendio, i vetri di un edificio residenziale di quattordici piani e tre autovetture” sono stati danneggiati. L’incendio, ha aggiunto, è stato spento alle 9:28 ora locale.

Chi era il ministro – Denys Monastyrsky era un giovane politico del governo Zelensky: nato il 12 giugno del 1980 a Khmelnytskyi, in quella che allora era la Repubblica socialista sovietica ucraina dell’Unione Sovietica, si era laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di amministrazione e diritto della sua città e, dopo un dottorato in giurisprudenza, iniziò la sua carriera come avvocato, dirigendo anche il dipartimento di legislazione dell’Università di Khmelnytskyi, dove ha lavorato come professore associato. Monastyrsky è stato anche co-fondatore e membro del consiglio dell’Associazione culturale giovanile “Into the Future through Culture“. Tra il 2014 e il 2019 Monastyrsky è stato assistente consulente di Anton Gerashchenko. In vista delle elezioni presidenziali ucraine del 2019 Monastyrsky è stato presentato come esperto del “Team” del candidato presidenziale Volodymyr Zelensky sulla riforma delle forze dell’ordine. Candidato con il partito alle elezioni parlamentari ucraine del 2019 è stato eletto al Parlamento ucraino diventando il capo della commissione parlamentare per l’applicazione della legge. Il 12 luglio 2021 il ministro dell’Interno Arsen Avakov si è dimesso da ministro dell’Interno e Monastyrsky è subentrato al suo posto.