In queste ore non solo Shakira e Piqué. Un’altra coppia del mondo del calcio torna al centro del gossip, quella composta da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La sorella ‘segreta’ di Georgina ha deciso di raccontare la sua verità. Patricia Rodriguez vive a Castellón, in Spagna, insieme ai suoi 3 bambini. Una vita completamente diversa da quella della compagna di Ronaldo. Rimasta sola all’età di 11 anni, dopo l’arresto del padre, Patricia ha vissuto parte dell’infanzia in riformatorio. Ora abita in una casa dove la cucina è anche la sua camera da letto. Lei e i suoi figli dormono su due materassi sistemati sul pavimento. Patricia e Georgina non hanno rapporti ormai da tanti anni e l’ultima volta che si sono sentite risale a 3 anni fa. Al Corriere dello Sport la sorella Rodriguez ha detto: “Non so se si vergognano di me. Mi fa molto male vedermi in queste condizioni e notare che per lei o per la sua famiglia non conto niente. Non ho i soldi nemmeno per pagare gli studi ai miei figli, loro non mi aiutano”. Una situazione spiacevole che ha lasciato perplessi molti fan i quali non erano a conoscenza di questa situazione delicata. Georgina replicherà alle affermazioni della sorella?