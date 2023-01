Incidente nella serata di domenica a Usmate Velate, in Brianza, lungo via per Velasca. Un rider di 29 anni, a bordo di uno scooter, è stato travolto da un’auto. Le sue condizioni sono gravi: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. A causa della violenza dell’impatto, ha subito l’amputazione parziale di un arto inferiore.

Stando ad una prima ricostruzione, la moto è stata trascinata per almeno 70-80 metri. Alla guida dell’auto un ragazzo di 20 anni a sua volta, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, fattorino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche. Al lavoro per ricostruzione la dinamica i carabinieri del nucleo radiomobile di Monza.