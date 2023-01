Un’esplosione è avvenuta oggi nel gasdotto che collega Lituania e Lettonia. Lo ha reso noto l’operatore lituano Amber Grid, precisando che l’incidente è avvenuto nella parte settentrionale del Paese. Sui social circolano le immagini dell’incendio nell’area. Non si registrano vittime, mentre la polizia sta evacuando un villaggio vicino alla zona dell’esplosione. Il gasdotto Amber Grid, che collega i Paesi baltici con la Polonia, è stato danneggiato da una forte esplosione nel tratto situato nel distretto di Pasvalys, nella provincia lituana di Panevezys. “La fornitura di gas attraverso il gasdotto danneggiato è stata immediatamente interrotta, ma la fornitura è assicurata ai consumatori del distretto di Pasvalys attraverso il gasdotto parallelo”, ha dichiarato l’operatore.

A causa dell’esplosione, avvenuta intorno alle 5 del mattino (ora locale) e che non ha provocato vittime, un tratto vicino al villaggio di Valakeli è stato deviato. Fino a sei autopompe sono state inviate sul posto per controllare le fiamme, che hanno raggiunto un’altezza di 50 metri, ha riferito l’agenzia di stampa Bns.