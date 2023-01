Da qualche giorno i telespettatori di “Oggi è un altro giorno“, programma in onda al pomeriggio su Rai1, hanno notato la fasciatura al braccio destro di Serena Bortone. In molti, anche sui social, si sono chiesti cosa fosse accaduto alla conduttrice romana. Dettaglio non sfuggito ieri a Giovanni Minoli, ospite del talk show, che ha chiesto alla padrona di casa se si fosse ferita: “Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain“, ha rivelato la conduttrice.

“Non è nulla di grave”, ha aggiunto poco dopo tranquillizzando gli spettatori e facendo intendere che dovrà portare la fasciatura ancora per qualche altro giorno. Già nella puntata di lunedì gli “affetti stabili” si erano accorti del vistoso bendaggio: “Mi sono operata al polso, questa è l’evoluzione del mio malessere al polso“, aveva spiegato Bortone precisando che l’operazione era avvenuta proprio lunedì mattina.

Cos’è la Sindrome di De Quervain? Si tratta dell’infiammazione della guaina che ricopre i due tendini collegati al movimento del pollice. Tra i sintomi un intenso dolore al polso e al pollice che peggiora con ogni movimento, l’infiammazione porta anche la guaina a gonfiarsi e a comprimere i tendini, aumentando così lo stato irritativo. Per lenire il dolore si indossa un tutore e si effettuano infiltrazioni, è previsto in determinati casi l’intervento chirurgico con un riposo successivo di circa trenta giorni.