L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive irrobustisce le misure di prevenzione per Napoli-Juventus dopo gli incidenti lungo l’autostrada A1 che hanno visto protagonisti gli ultras partenopei. Per il big-match in programma venerdì sera, l’organismo del Viminale che prescrive le norme da osservare nei campionati per le partite ritenute “ad alto rischio” ha ritenuto “necessario” aggiungere altre quattro misure “tenuto conto dell’imminenza dell’evento” e “in considerazione della vendita quasi ultimata dei tagliandi”.

“Servizio di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti, a cura delle questure di partenza; servizi di accompagnamento in sicurezza, a cura delle questure interessate dalle partenze di gruppi organizzati di tifosi ospiti; impiego di un’adeguata aliquota di steward in trasferta, da definire in sede di Gos, a cura della società sportiva Juventus Fc; impiego delle Forze di Polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio”: sono queste le quattro prescrizioni arrivate durante la riunione di mercoledì pomeriggio che si vanno ad aggiungere a quelle già adottate nel corso del vertice del 4 gennaio quando Napoli-Juve era già stata definita una partita con alto profilo di rischio.

La scorsa settimana infatti era già stato predisposto che i biglietti per il settore ospiti potessero essere venduti solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione, mentre negli altri settori i biglietti possono essere comprati solo da residenti in Campania o sottoscrittori della tessera del tifoso del Napoli anche se residenti in altre regioni. In aggiunta è stata prevista anche l’impossibilità di cambiare il nominativo del biglietto dopo la sua emissione, l’ implementazione del servizio di steward e maggiori nonché più puntuali controlli all’ingresso riguardo alla corrispondenza tra il nominativo e il reale utilizzatore.