Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del Tar

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A soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, come era stato proposto alla Prefettura già mercoledì.

Ma la decisione non è frutto del Tar del Lazio: i giudici amministrativi, infatti, hanno deciso di non prendere alcuna decisione rinviando tutto all’Avvocatura dello Stato, in merito al ricorso d’urgenza presentato dalla Lega Serie A contro la decisione del prefetto della Capitale di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì sera per motivi di ordine pubblico vista la quasi concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis.

Il match che assegna il titolo, infatti, si giocherà al Foro Italico – tra l’altro sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – cioè accanto allo stadio Olimpico. Il problema della Lega era legato alla necessità di spostare anche altre quattro partite di squadre in lotta per un posto in Champions League.

Poiché la corsa per gli ultimi tre posti in Champions – alle spalle della neocampione Inter – è serratissima, le partite di Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como devono essere giocate in contemporanea per garantire l’equità. Il Tar aveva invitato i soggetti coinvolti nella “controversia” a trovare un’intesa su data e orario dei match.

Lega Serie A e Prefettura si sono così riunite subito dopo la non-decisione del Tar. E si è tornati sostanzialmente sulla proposta di mercoledì della Lega: anticipare l’inizio del derby alle 12 con un posticipo dell’inizio della finale del torneo. Un’idea che era stata inizialmente respinta dalle autorità.