“Con l’11% di inflazione è arrivata una specie di patrimoniale a rovescio sul lavoro dipendente salariato, sulla precarietà senza difese, sul welfare, perché abbiamo una sanità che con la fuga dal pubblico poco a poco si sta disgregando. Di fronte a questa realtà il governo non può divagare. Bisogna saltarci dentro“. Sono le parole dell’ex deputato di LeU Pier Luigi Bersani, che, ospite di Dimartedì (La7), analizza la situazione italiana, proponendo possibili soluzioni e criticando severamente l’approccio troppo ideologico del governo Meloni :”Certo, la destra fa la destra. Ma è la destra italiana, che non è né liberale, né sociale. Da sempre è una destra gerarchica e corporativa: il fisco va per categorie e quindi arriveranno anche le mutue; ‘legge e ordine’ per quelli che fanno i rave ma non per gli evasori fiscali; il lavoro si deve mettere a disposizione di chi dà ricchezza, cioè alle imprese preferibilmente piccole che pagano coi voucher“.

Bersani spiega: “Bisogna prendere alcune misure che costano circa 15 miliardi. Noi abbiamo finanziato le misure sul caro energia fino a marzo. Da marzo in poi pensiamo che non ci sia più bisogno di finanziamenti? Ma cosa pensano di fare questi? Intanto, non devi buttare via i soldi, perché tra flat tax e altre cose abbiamo fatto un condono che per la prima volta nella storia costa. Quello non è un condono ma un condono al quadrato. Dopodiché ci vogliono altri soldi senza andare a debito“.

Bersani propone quindi la sua ricetta: “Bisogna chiamare il paese a una solidarietà per cui chi ha di più dà di più. Parlo di contributi di solidarietà e sono disposto a fare un elenco, ma non in questa sede, perché questo è un discorso serio. E ci siamo dimenticati gli extraprofitti? Basta mettere un contributo di solidarietà su tutti i profitti, così la Corte Costituzionale non può dir nulla. E poi si esentano quelli normali. In questo modo tiriamo su anche 13 miliardi“.