“Ho appena appreso della morte di Gianluca Vialli che era un mio caro amico. L’ho conosciuto quando avevo 17 anni e mezzo, 18. Giocava nel Chelsea a Londra, mi proteggeva, poi me lo ricordo immensamente bene nel duetto con Mancini quando era alla Sampdoria. Mi ricordo che con Del Piero è lui, insieme ad altri giocatori, che portò la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto accanto a sua mamma e a sua moglie con mia moglie alle finali a Londra di Wembley dove grazie a lui, alla squadra, ai giocatori si è vinta la finale contro l’Inghilterra. Gianluca ti adoro, sei sempre nel nostro cuore. Il cuore italiano, il cuore bianconero, il cuore sampdoriano, sei uno di noi e sei soprattutto un uomo straordinario che non possiamo dimenticare. Ti adoro, riposa in pace“. Così Lapo Elkann ha ricordato Gianluca Vialli. Con commozione, che è impossibile nascondere soprattutto sul finale del video. Eppure tra i commentatori, insieme ai tanti che hanno apprezzato queste parole, c’è chi ha criticato Elkann: “Lapo mi stai molto simpatico da sempre, ma mia nonna mi ha insegnato a mettermi una maglietta per mangiare ai bagni, anche se ero in costume. Secondo me anche tuo nonno. Dai, su”, “Ditemi che non ho visto davvero il video di Lapo per Vialli con lui che lo registra mentre è svaccato nella jacuzzi rosso come un peperone”, “Almeno potevi uscire dalla vasca” e così via. Elkann ha risposto: “Non ero nella spa. Sono in mezzo all’oceano dopo una immersione in barca. Avevo solo muta e una canottiera a righe che puoi vedere nel mio ultimo video tiktok girato poche ore prima. Soddisfatto della discordia che semini? Bene. Avanti“. Per fortuna tanti, tantissimi sono gli utenti che hanno apprezzato molto la condivisione dei pezzi di vita che Lapo ha trascorso con Gianluca Vialli.