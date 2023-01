“Bolsonaro e Trump riferimenti per Salvini e Meloni? La nostra destra si attacca alle destre che ci sono nel mondo per il momento si attacca a questa. Devo dire che le reazioni per tardività e balbettio di Salvini e Meloni sono state addirittura più tiepide di quelle che ha avuto Bolsonaro, questa è la cosa più imbarazzante“. Così il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, intervenendo a Otto e Mezzo su La7 commentando l’assalto al Parlamento brasiliano da parte dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, uscito perdente contro Lula da Silva alle ultime elezioni. “Bolsonaro – ha spiegato – ha preso le distanze con un po’ meno timidezza di quella che hanno avuto loro”.

Secondo Travaglio, in ogni caso, “l’aspetto più preoccupante” è che ancora in Brasile e negli Stati Uniti sopravvivano “il bolsonarismo e il trumpismo”. “Penso – ha concluso – che questa questione in Italia non costerà nemmeno un voto né a Salvini né a Meloni, i motivi di imbarazzo sono altri per loro”.