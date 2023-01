Una vita segnata dal successo ma soprattutto dal dolore quello dell’attrice ed ex modella Dalila Di Lazzaro. Ospite nella puntata di Domenica In, si è lasciata andare ad un lungo racconto con l’amica di sempre Mara Venier. È ormai da anni che lotta contro gravi problemi di salute dovuti ad un incidente in motorino, dolori che spesso l’hanno costretta a rimanere a casa e non uscire. La sua presenza nel programma domenicale è stata una grande sorpresa per Mara Venier.

“Io sono molto contenta, dovete sapere che sono almeno tre anni che io chiedo a Dalila di venire a Roma. Lei, purtroppo, molti anni fa ha avuto un incidente molto serio. Ne ha avuti più di uno, soprattutto uno con il motorino che in qualche maniera ha condizionato il resto della sua vita”, le prime parole che Mara, visibilmente commossa, riesce a pronunciare. Aggiungendo poi: “Sono così felice di non vederla a letto o sul quel divano“.

Un incidente in motorino, in seguito al quale Dalila ha subito una frattura alla prima vertebra cervicale che ha reso la sua vita un inferno: “L’incidente è stato 25 anni fa e io per 11 non mi sono alzata dal letto, neanche per lavarmi. È stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all’epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e lì già si parlava di dolore cronico e sono rimasti stupiti che in Italia non si facesse”. Impossibile per il pubblico ma soprattutto per Mara trattenere le lacrime che è subito corsa ad abbracciare l’amica.

Durante la chiacchierata sono emersi altri ricordi dolorosi per la bella Dalila. L’incidente in motorino, infatti, non è stato il solo sinistro avuto nella sua vita e durante il quale ha rischiato la vita. L’attrice ha raccontato di quando un viaggio con un jet privato si trasformo in una tragedia. “Ho avuto un incidente aereo, io non simpatizzavo per il viaggiare con gli aerei. Ero con una mia amica e con il suo compagno decisero di affittare un aereo privato per andare alle Bahamas e per andarci dovevamo passare sul Triangolo delle Bermuda“, ha iniziato a raccontare.

“Non c’era più la pressurizzazione e stavamo scendendo in picchiata fino a toccare l’acqua dell’oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo fermati, alcuni si sono fatti male, io ero come morta, ero svenuta. Si sentiva che il mare stava risucchiando l’aereo. Mi hanno tirato fuori dall’aereo e mi hanno trascinata fuori fin sopra l’abitacolo”. Oltre ai due incidenti, Di Lazzaro ha dovuto affrontare anche la morte dell’amato figlio Manuel. Il ragazzo è stato, infatti, vittima di un incidente stradale a solo 22 anni. Sofferenze da cui l’attrice non si è lasciata abbattere, anche grazie ai libri pubblicati – Il mio cielo e L’angelo della mia vita: Piccoli miracoli intorno a me – che le hanno dato la forza di rinascere.