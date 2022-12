Pensavate di esservi tolti di mezzo, una volta per tutte, le polemiche riguardo “Ballando con le stelle”? E invece no. Il programma riesce a far rumore anche a distanza di giorni dall’ultima puntata. Dopo le forti dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e la controreplica della vincitrice Luisella Costamagna (https://www. ilfattoquotidiano.it/2022/12/ 27/ballando-con-le-stelle- luisella-costamagna-furiosa- con-selvaggia-lucarelli-non- ascolto-la-spazzatura-non- posso-tapparmi-le-orecchie-di- fronte-a-chi-offende-persino- i-miei-cari/6918017/amp/), ora ha deciso di farsi sentire un’altra concorrente del talent: Rosanna Banfi. L’attrice è stata decisamente una tra le protagoniste più amate da giudici e pubblico, tanto che c’è chi scommetteva che potesse arrivare a vincere l’edizione del dancing show targato Rai1. Una delle immagini più nitide di questa edizione è sicuramente l’abbraccio tra lei e Carolyn Smith, a dare un messaggio di speranza a chi, come loro, ha a che fare con la brutta bestia del cancro. Banfi non si è lamentata per non essere arrivata sul podio, anzi. Il suo sfogo, condiviso a mezzo social, è indirizzato alla produzione dello show (o più probabilmente al regista): “Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all’ultima puntata di Ballando e notare con stupore che io e Simone non appariamo mai… Ma l’abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Mi sa di no…”. La figlia di Lino Banfi si è schierata inoltre al fianco di Selvaggia Lucarelli, definendola sempre corretta nei suoi confronti ma al tempo stesso rammaricata per non essere stata votata dalla giornalista in finale: “Dice sempre la verità e con noi è sempre stata onesta nello spronarci e nello spendere belle parole. Però se ci avesse votato in finale sarebbe stato meglio”. Nel frattempo sui social continua la “crociata” di Andrea Delogu contro il terzo posto ingiusto della collega speaker radiofonica Ema Stokholma. Insomma: tutti in pista!