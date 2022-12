Non era certo il miglior modo per rispondere alle critiche piovute sull’Unione europea in seguito allo scandalo delle mazzette di Qatar e Marocco a Bruxelles. Così, dopo la rivelazione del Foglio riguardo alla decisione della presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, di nominare come suo capo di gabinetto il cognato Matthew Tabone, ecco che la capa dell’assemblea europea fa marcia indietro. E a comunicarlo ufficialmente con un tweet è stato il suo portavoce, Jüri Laas: “Sono felice di annunciare che il prossimo capo di gabinetto della Presidente Roberta Metsola sarà Leticia Zuleta de Reales Ansaldo. Assumerà le sue funzioni a partire dal 1 gennaio 2023″.

Proprio Laas, però, non più di 24 ore prima aveva confermato al quotidiano italiano l’intenzione della politica maltese di affidare l’incarico al cognato Tabone. Una decisione che entrava in pieno conflitto con le “riforme a tutto campo” promesse da Metsola dopo lo scandalo corruzione che ha travolto le istituzioni europee, dato che avrebbe garantito al parente uno stipendio tra i 15mila e i 20mila euro al mese per tutta la durata del mandato, oltre a offrirgli ampie possibilità di carriera all’interno delle istituzioni Ue.

La nomina, necessaria dopo quella del predecessore Alessandro Chiocchetti come segretario generale del Parlamento, “è in linea sia con lo spirito sia con la lettera delle regole”, aveva spiegato al Foglio Laas nel tentativo di giustificare la scelta ricaduta sul cognato della presidente: “Questo è un incarico di fiducia” e “spetta solo alla presidente nominare qualcuno di cui abbia fiducia”.

Tabone ha sposato la sorella più giovane di Metsola, Lisa Tedesco Triccas, il 5 settembre del 2015. Le regole del Parlamento europeo dal 2009 vietano ai deputati di assumere “parenti stretti”. Ma tecnicamente Tabone è un “affine”, non un parente di primo grado. E Laas aveva ribattuto alle richieste di spiegazioni del quotidiano spiegando che Metsola avrebbe preferito che la sorella sposasse “qualcuno il più lontano possibile dalla politica”, ma “la presidente ha pochissima influenza su quali persone si innamorano e crede fermamente che alle persone dovrebbe essere permesso di amare chi desiderano amare”. In ogni caso “non ritiene opportuno o legale chiedere (a Tabone) di divorziare per assumere” il nuovo incarico. La sicurezza mostrata da Laas è però svanita poche ore dopo, tanto che Metsola ha optato per un brusco passo indietro.