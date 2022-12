Un elogio delle relazioni russo-cinesi, descritte come “le migliori di sempre“, e l’impegno a “rafforzare la collaborazione tra le forze armate” dei due Paesi. È questo – secondo le agenzie di stampa governative russe – il riassunto del vertice tenuto in videoconferenza tra Vladimir Putin e il presidente della Repubblica popolare, Xi Jinping. Il capo del Cremlino ha invitato l’alleato a recarsi in visita di Stato a Mosca la prossima primavera: “La aspettiamo, illustre presidente, caro amico. Non ho dubbi sul fatto che troveremo l’opportunità di incontrarci di persona“, ha detto, a quanto riferiscono i resoconti di Ria Novosti e della Tass. Il viaggio di Xi, ha affermato Putin, “dimostrerebbe al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerebbe il principale evento politico dell’anno nelle relazioni bilaterali”.

“Il coordinamento tra Mosca e Pechino nell’arena internazionale, anche nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale“, ha argomentato il presidente russo. I due Stati, ha detto, hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale. E “un posto speciale nell’intera gamma della cooperazione russo-cinese è occupato dalla cooperazione militare e tecnico-militare, che aiuta a garantire la sicurezza dei nostri Paesi e a mantenere la stabilità nelle regioni chiave”, sottolinea. I rapporti tra Russia e Cina sono entrati in una fase delicata dopo l’invasione dell’Ucraina: pur non condannando mai la guerra di aggressione, il governo di Pechino ha sempre espresso l’auspicio di una de-escalation e dell’avvio di negoziati di pace. Da parte sua, sempre a quanto riferiscono le agenzie russe, Xi si è detto “disponibile a rafforzare la collaborazione strategica” con la Russia “di fronte alla difficile situazione internazionale”.

Putin ha affermato anche che “la fornitura di vettori energetici” da Mosca a Pechino hanno raggiunto “volumi senza precedenti” dopo la riduzione dei flussi verso i Paesi europei: “L’anno prossimo aumenteremo ancora di più il volume di pompaggio del gas“, ha promesso. Comunicando che “è in corso un lavoro congiunto per creare capacità nel campo della produzione e della lavorazione degli idrocarburi”.