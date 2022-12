L’Ucraina si è svegliata di nuovo con il suono delle sirene che annunciavano un nuovo attacco aereo in tutte le regioni, dopo una notte in cui i droni hanno colpito le aree nell’est e nel sud del Paese. Tante le città colpite, da Kiev – dove il 40% della popolazione è rimasto senza corrente – fino a Leopoli (nell’ovest dell’Ucraina), che si trova lontano dalla linea del fronte, a Kharkiv, (a est), Odessa (a sud), Sumy (nord-est). Secondo il governatore della città meridionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, 13 aerei dell’aviazione russa e due navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione, mentre il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, riferisce che solo questa mattina “sono stati lanciati oltre 120 missili dal ‘malvagio mondo russo’ per distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa”. Il Cremlino continua ad attaccare, senza dare alcun segno di tregua.

E a bocciare nuovamente la proposta di pace di Zelensky – che tra i punti prevede anche la liberazione dei territori occupati dei russi a est – è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. “È evidente che Kiev non è pronta al dialogo. Zelensky accarezza l’illusione di ottenere, con l’aiuto dell’Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo del Donbass, Crimea, Zaporozhzhia e Kherson, il pagamento delle riparazioni da parte della Russia e tribunali internazionali” e simili. Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni”, ha detto Lavrov.

Gli attacchi – L’allerta è stata annunciata a Kiev, Kherson, Mykolaiv e nella regione occidentale di Zhytomyr. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha riferito che la città si trova di nuovo sotto attacco dei russi ed è già stata colpita due volte. Anche due villaggi vicino alla città di Zaporizhzhia sono stati presi di mira: lo ha detto su Telegram Anatolii Kurtiev, segretario del consiglio comunale. Non si conosce ancora il bilancio dell’attacco, ma i media ucraini parlano di potenti esplosioni anche nella capitale e nella regione limitrofa, sottolineando che comunque “la contraerea è al lavoro”.

L’esercito ucraino ha riferito anche di una nuova ondata di attacchi russi condotti nella notte mediante droni, in particolare sulle regioni nell’est e nel sud del Paese. Il primo dei quattro droni si è diretto verso la regione di Nikolaev, mentre gli altri hanno puntato su Zaporizhzhia e Dnipro, a quanto ha scritto l’agenzia di stampa ucraina Unian. Più tardi sono stati avvistati vari gruppi di questi dispositivi diretti verso Kharkiv e Poltava: molti sono stati abbattuti dalle forze ucraina, secondo Unian. Secondo le autorità russe, questi dispositivi sarebbero droni kamikaze Shahed, di fabbricazione iraniana, affermazioni negate da Teheran. In seguito a questi attacchi, le regioni di Odessa, Dnipropetrovsk e Kryvyi Rih sono rimaste senza energia elettrica.

Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è tornato a ribadire che Mosca non accetterà mai di negoziare sulla base della “formula di pace” del presidente Zelensky e aggiunge di ritenere che l’Ucraina non sia pronta per una trattativa. Da parte sua, invece, il presidente ucraino ha fatto sapere nel suo video discorso serale che “non abbiamo perso la nostra umanità, anche se abbiamo attraversato mesi terribili. E non la perderemo, anche se ci aspetta anche un anno difficile. Raggiungeremo la vittoria. E dobbiamo farlo davvero insieme”. “Non dimenticate di dire grazie quando siete aiutati. Per favore, sostenete coloro che combattono per il nostro Paese”, ha aggiunto.

Lavrov: “Continueremo a rafforzare le truppe in Ucraina” – Il ministro degli Esteri russo ha annunciato poi che Mosca continuerà a rafforzare le sue truppe nella zona dell’”operazione militare speciale” in Ucraina: “Credo che dovremmo continuare la nostra linea, dichiarata dal presidente, sul campo. Dovremmo rafforzare le nostre capacità, sia tecnologiche che in termini di militari, che hanno ricevuto una formazione seria dopo la mobilitazione parziale. Un numero considerevole di loro è già sul campo, ma la maggior parte non è in prima linea – professionisti, militari a contratto stanno combattendo in prima linea – e un numero considerevole è nella riserva”, ha detto Lavrov in un’intervista alla tv russa. “E continueremo a rafforzare il nostro gruppo. Questa decisione è stata presa a settembre, è stato nominato il comandante di questo gruppo di forze congiunte e stiamo intraprendendo azioni che ci consentiranno di lavorare in modo più efficace su questi territori nel prossimo futuro, non ho dubbi su questo”, ha aggiunto, sottolineando che la Russia intende garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale.