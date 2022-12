Ieri, giovedì 29 dicembre, è stata una giornata di grandi perdite. Dal mondo del calcio con Pelé, alla moda con l’addio ad una grande icona di stile: Vivienne Westwood. E ancora, nel mondo della musica è scomparso Giovanni Pezzini, componente degli Stadio. In cucina c’è una delle food blogger più amate e di successo a piangere la scomparsa della nonna. Benedetta Rossi ha annunciato sui social la scomparsa di nonna Blandina che aveva 99 anni. La conduttrice di “Fatto in casa per voi” ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera foto che la ritrae insieme a lei, con alcune parole di affetto e tristezza. “Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… Ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita” . Blandina era diventata un po’ la nonna di tutti quelli che seguono sui social Rossi che con il suo programma accompagna ormai da anni il suo pubblico in cucina e in quella dimensione famigliare che diventa per lo spettatore un porto sicuro in cui rifugiarsi per qualche ora. Ecco spiegata quindi l’onda di affetto che si è riversata da subito tra i commenti del post. Ad ora sono oltre 339 mila i like e quasi 70 mila i messaggi di affetto e cordoglio di fan e personaggi noti. Sandra Milo ha espresso così la sua vicinanza a Bendetta: “Prendere commiato dai propri affetti, nel proprio letto, circondata dall’amore di chi ti vuol bene è un modo dolce per andarsene. Ora zia Giulietta avrà bisogno di tutta la nostra vicinanza che sono certa non le verrà a mancare. Esprimo a tutta la famiglia il mio affetto e la mia comprensione”. E ancora, Chiara Galiazzo ha deciso di lasciare un cuore rosso accompagnato dalla frase “Un grande abbraccio” sotto la foto di famiglia. Antonella Clerici invece ha affidato la sua vicinanza ad un semplice cuore rosso tra i commenti. “L’avevi fatta diventare la nonna di tutti, la vedevo spesso nelle tue storie”, ha commentato Taylor Mega. Nonna Blandina era spesso protagonista delle storie di Benedetta. L’ultima proprio per le 99 candeline spente lo scorso settembre: “Oggi abbiamo festeggiato i 99 anni di nonna Blandina. Per lei è stato un periodo faticoso, quindi questo traguardo ha ancora più valore ed è stato bello, anche quest’anno, farla sentire circondata dall’affetto di tutta la famiglia”. Affetto che l’ha accompagnata fino all’ultimo istante della sua vita.