Estate e inverno, Serena Autieri e Michelle Hunziker si trovano in Alta Badia per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza. È facile incrociarle sui sentieri che vanno verso il rifugio Scotoni, che con la neve diventano piste godibili. Ma dove alloggiano le due conduttrici? Su Hunziker, che è in compagnia dell’ex marito Tomaso Trussardi, non ci sono tag che ‘aiutino’ a trovare l’hotel. Autieri si è invece geolocalizzata al Lagació Hotel Mountain Residence. Siamo a San Cassiano e il lussuoso residence affaccia sulla strada ed è molto vicino al piccolo centro. Vista immancabile sulle Dolomiti, ambienti in stile montanaro con un tocco di modernità. Quanto costa? Dipende, ovviamente, dai periodi dell’anno. Durante le festività natalizie e in occasione del Capodanno, la media è di circa 500 euro a notte.