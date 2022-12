È morto a 61 ani, stroncato da un malore improvviso, Gabriele Piemonti, marito di Ambra Orfei e storico gestore del Bikini di Cattolica, luogo iconico della riviera romagnola. L’imprenditore è deceduto nel giorno di Santo Stefano nell’ospedale di Milano dove è stato ricoverato d’urgenza in seguito al malessere. A dare la notizia è Rimini Today, che ricorda come Piemonti sia stato un simbolo della movida in Riviera: memorabili le sue feste del 25 aprile, quando il concerto di dj Ralf nel suo locale Bikini dava inizio alla stagione estiva.