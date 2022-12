Federico Fashion Style torna nuovamente alla ribalta con uno spiacevole inconveniente che lo ha visto protagonista. Qualche mese fa il parrucchiere dei vip aveva caricato sul suo profilo Instagram storie condite da veleno e lacrime rivolte alla ex fidanzata, la quale lo aveva accusato di aver avuto storie segrete. Per quanto riguarda il lavoro, al contrario, tutto procede al meglio. Fashion Style infatti continua ad inaugurare nuovi saloni in compagnia di amici e amiche speciali, in vista dei nuovi progetti televisivi. Mercoledì 21 dicembre Federico ha deciso di celebrare l’avvento del Natale con “Christmas Party by Federico Fashion Style”, un’esclusiva festa alla quale hanno partecipato numerosi ospiti vip. Tra loro anche la madrina della serata, Valeria Marini. Il salone di Palazzo Coin al Vomero si è addobbato a festa, con tanto di dress code per gli invitati: paillette, glamour. Stando a quanto raccontato da Il Mattino però il party è stato “stellare” in tutti i sensi: “Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del party natalizio organizzato dal parrucchiere dei vip“.

Palloncini, sushi, deejay, brindisi e divertimento. Una festa top che si è di colpo trasformata in un flop: “Il dj è andato via dopo che i caschi bianchi hanno ‘diffidato’ l’organizzazione a dare il via al party. Ma alla fine gli amici di Federico, gli invitati e i partecipanti hanno comunque dato il via alle danze, scatenandosi nel salone, come testimoniano le decine di storie su Instagram”. E ancora: “In parole povere la festa, che si è poi tenuta, non si sarebbe potuta svolgere. E nonostante la presenza di due agenti e una volante dei vigili all’esterno della Coin all’interno il party-raduno è andato avanti. Non è escluso che a questo punto la polizia Municipale possa decidere di acquisire i video dei social e verbalizzare gli organizzatori”.

Anche il comune di Napoli ha deciso quindi di prendere posizione con alcune dichiarazioni in merito all’evento: “Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata. Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio“. Per rimanere in tema, questa sì che è una caduta di stile.