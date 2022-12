Ha 18 anni, viene da Roma e sogna di diventare cantautrice. Aspirazione non così comune per una ragazza che è appena stata eletta Miss Italia. La reginetta dell’edizione 2022, la cui finale si è svolta in streaming il 21 dicembre dall’Hotel Crowne Plaza Rome St.Peter’s, è Lavinia Abate. Già Miss Lazio e Miss Eleganza, la Abate ha battuto la concorrenza delle altre 20 giovani, una per regione, che erano state scelte a Fano, nelle Marche, dopo numerose selezioni regionali. Seconda classificata Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema. Terzo posto invece per Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.

CHI È MISS ITALIA 2022 – Miss Italia 2022 frequenta l’ultimo anno al liceo scientifico Azzarita e balla da 12 anni. Non solo: studia composizione e ama cantare. Non è un caso che nel corso della finale abbia intonato un brano da lei composto, Vino rosso. “Vorrei diventare cantautrice. Mi piacciono Adele e Ariete. Suono pianoforte e ballo da 12 anni, danza moderna e contemporanea. Ci riuscirò perché sono determinata e so quello che voglio”, confessa al Corriere della sera. Capelli castano chiaro, occhi marroni, Lavinia è alta 1 metro e 76 centimetri. Si definisce “modesta, sensibile, trasparente” e fino all’ultimo non ha confidato troppo in una possibile vittoria: “Sono una sognatrice, eppure dentro di me non ci credevo, non avrei mai immaginato di sentire proprio il mio nome, fino all’ultimo ho preferito mantenere basse le aspettative per non illudermi e restarci troppo male”. Da brava ragazza della porta accanto, la Abate dedica la vittoria alla famiglia: papà Fiorenzo, impiegato alla Telecom, e mamma Camilla, insegnante di inglese. Completano il quadro i due fratelli Federico e Ludovico, e un gattino di nome Luna.

IL PROBLEMA DI SALUTE – Nel passato di Lavinia, che è single e si dice non interessata a calciatori e ragazzi troppo fissati con l’aspetto esteriore, anche un problema di salute: “Soffro di scoliosi da quando ho 14 anni, ho dovuto portare il busto rigido negli ultimi quattro, l’ho tolto questa estate […] Indossare quel corsetto di plastica ha peggiorato le mie insicurezze, mi sentivo diversa, avevo paura del giudizio degli altri. Adesso ho imparato ad accettarmi come sono, pure con le mie debolezze, ci convivo, e questa è una vittoria bella quanto quella a Miss Italia”. Quanto alle altre partecipanti, invece, la patron del concorso Patrizia Mirigliani ha dato una buona notizia: “Quest’anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte”. Un bel regalo di Natale per queste ragazze che sognano un futuro nel magico mondo dello spettacolo.