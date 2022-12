Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto di tutto per prendersi la scena durante la finale dei Mondiali in Qatar persa dalla sua Francia contro l’Argentina. Prima esultando come un pazzo in tribuna ai gol di Kylian Mbappé, poi scendendo sul terreno di gioco del Lusail Stadium per partecipare alla premiazione e cercare di consolare i calciatori francesi, possibilmente puntando quelli più vicini alla telecamere. Infine l’immancabile tweet: “I Bleus ci hanno fatto sognare”. Un dovere per Macron: il Qatar possiede il Psg, ma anche mezza Parigi. La realpolitik gli ha imposto di essere presente e sorridente.

Macron ne voleva approfittare per farsi quanto meno un po’ di pubblicità. Questa volta però le immagini dal campo dopo la vittoria dell’Argentina ai calci di rigore non gli fanno fare esattamente bella figura. In molti hanno notato come l’atteggiamento del presidente francese e la sua voglia di protagonismo abbiano dati probabilmente fastidio ai calciatori transalpini e al suo ct Didier Deschamps, che avrebbero voluto essere semplicemente lasciati in pace dopo la cocente delusione. Significativo è l’atteggiamento di Mbappé, che praticamente ignora Macron. Il presidente francese lo blocca tenendolo al braccio e gli parla per diversi secondi, ma il numero 10 gli risponde solamente una volta, a mezza bocca.