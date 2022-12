“Se ci sarà un voto on line sull’eventuale accordo in Lombardia con il candidato Pd Pierfrancesco Majorino? Credo sia giusto sottoporre alla votazione degli iscritti lombardi una valutazione del tavolo di confronto che c’è stato”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa sulla legge di bilancio. La consultazione servirà ad “acquisire il parere degli iscritti per una direzione di azione per presentare poi la nostra proposta competitiva”, ha continuato.