Tantissimi grandi del calcio e dello sport hanno omaggiato Cristiano Ronaldo dopo il suo addio ai Mondiali: l’immagine dell’attaccante portoghese che esce dal campo in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo ha fatto il giro del mondo e per ringraziarlo sono intervenuti perfino Pelè e Lebron James. Ma un altro messaggio non è passato inosservato: la stella della Francia Kylian Mbappè ha postato tre emoticon rispondendo al post scritto da Ronaldo su Instagram. Una corona, le mani in segno di ringraziamento e una capra: goat (Greatest of All Time), il migliore di tutti i tempi.

“Si è dimenticato che gioca con Messi” oppure “Messi non sarà felice” è il tenore di centinaia di messaggi apparsi sotto al commento di Mbappè. In molti hanno infatti sottolineato come questa sia stata una chiara presa di posizione a favore di CR7 e non del numero 10 argentino, che Mbappè potrebbe trovarsi di fronte in finale ai Mondiali. I due però giocano anche nella stessa squadra, il Psg, anche se non è un segreto che tra loro non scorra esattamente buon sangue. È anche vero che Mbappè non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Ronaldo. Ogni tanto però nel calcio basta anche un banale messaggio per scatenare polemiche.