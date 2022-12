Ilary Blasi è pronta per una romantica fuga di fine anno con il misterioso fidanzato Bastian. La meta prescelta resta un segreto anche se qualche dettaglio in più lo rivela un’amica della conduttrice dell’Isola dei Famosi che, celandosi dietro l’anonimato, ha parlato del nuovo amore della Blasi e del perché abbia deciso di uscire allo scoperto anche a causa dell’intervista del quasi ex marito Francesco Totti al Corriere della Sera. “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita”, rivela al settimanale Di Più l’amica della Blasi. Secondo la quale, la sovraesposizione mediatica di Totti e Noemi Bocchi avrebbe spinto la conduttrice a vivere alla luce del sole la sua storia con l’imprenditore tedesco, che le sarebbe stato presentato da Michelle Hunziker.

Proprio in questi giorni la Blasi e la Hunziker sono state protagoniste di una vacanza ultra-social a Sankt Moritz, documentata da stories e scatti patinati, dai quali è stato strategicamente escluso Bastian nonostante fosse presente nell’iconica località dell’Engadina (come puntualmente dimostrato da Dagospia) frequentata da milionari e jet setters. Ma chi è questo Bastian? “Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”, racconta l’anonima amica della Blasi, aggiungendo che l’imprenditore di Francoforte è un romanticone dall’animo dolce. “A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica”, aggiunge. Pronti, Maldive via, insomma. Ma saranno le inevitabili paparazzate ad ufficializzare la meta prescelta dai neofidanzati, pronti a passare dal freddo di Zurigo – dove sono stati fotografati per la prima volta poche settimane fa – al caldo di un resort cinque stelle deluxe. Il rischio da mettere in conto è che a pochi atolli di distanza ci siano anche Totti e Noemi Bocchi, un vero sogno per tutti i magazine di cronaca rosa. Fanta gossip a parte, restano le incognite legate al divorzio (accorso sì, accordo no) e quelle sul “Rolex gate”, che andranno sbrogliate il prima possibile. Quanto all’ex marito, dice a Di Più la fonte anonima: “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. A proposito di discrezione, forse a Totti e alla Blasi converrebbe scegliersi degli amici un po’ meno chiacchieroni.