Si è accasciato ed è morto durante la partita Argentina-Olanda. Il giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato della Cbs in Qatar per i Mondiali è deceduto sul colpo. Nei giorni scorsi era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t-shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbt. Le circostanze della sua morte non sono chiare, ma nei giorni scorsi aveva lamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all’ambulatorio del centro stampa, dove è stato ipotizzato potesse avere una bronchite. Gli era stato somministrato uno sciroppo per la tosse e ibuprofene. Aveva poi detto di sentirsi meglio, dopo avere ammesso di aver sofferto, il 3 dicembre scorso, “una capitolazione involontaria da parte del mio corpo e della mia mente”, dopo la partita Stati Uniti-Olanda. “Non è il mio primo mondiale – aveva raccontato sulla sua newsletter – Ne ho fatti otto… e mi sono ammalato ogni volta, si tratta solo di trovare un modo per portare a termine il proprio lavoro”. Sulla morte di Wahl è intervenuto anche il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, che ha detto di essere “in stretto contatto” con la famiglia del giornalista.

La Cbs aveva scritto che il cronista era stato colto da un attacco di cuore, ma ha poi rimosso la notizia. In un video sui social Eric Wahl, fratello del cronista, si presenta dicendo di essere gay e di essere il motivo per cui Grant “aveva indossato la maglietta arcobaleno“. “Era in buona salute, mi aveva detto di avere ricevuto minacce. Io non credo sia ma morto, io credo che lo abbiano ucciso“, ha accusato il fratello.

Wahl aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated come esperto di calcio prima di entrare a far parte di Cbs Sports nel 2021. “L’intera famiglia del calcio statunitense ha il cuore spezzato nell’apprendere che abbiamo perso Grant Wahl – ha dichiarato la federazione degli Stati Uniti in un comunicato – Gli appassionati di calcio e di giornalismo di altissima qualità sapevano che avremmo sempre potuto contare su di lui”.

I giornalisti seduti vicino a lui hanno detto che Wahl è caduto all’indietro nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium durante i tempi supplementari e i giornalisti accanto a lui hanno chiesto assistenza. Lunedì aveva scritto di essersi fatto visitare si trovava in Qatar. “Il mio corpo alla fine si è ribellato. Tre settimane di poco sonno, stress elevato e molto lavoro possono farti questo” aveva scritto Wahl.