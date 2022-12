Per i grandi “calcolatori” delle ferie si preannuncia un 2023 di ponti e vacanze. I più attenti al calendario (che non lavorano nei turni giorni festivi) potranno godersi 32 giorni di vacanza consumandone solo 4 di ferie. Sebbene il 1° gennaio cada di domenica, la prima settimana si aprirà con il venerdì festivo dell’Epifania, a cui seguiranno sabato 7 e domenica 8. Per il vero conteggio, però, bisognerà aspettare la fine di aprile.

Pasqua (domenica 9 aprile), infatti, non concederà una lunga pausa. Il 25 aprile, però, sarà un martedì: con un solo giorno di ferie, dunque, (24 aprile) sarà possibile godere di quattro giorni consecutivi di vacanza. E non finisce qui. Perché dopo soli tre giorni si entrerà nel weekend del 1° maggio, un lunedì. Un mese di lavoro e un’altra sosta per la Festa della Repubblica (che cade di venerdì), a cui si aggiungono sabato 3 e domenica 4 giugno. Si arriva, così, al periodo di Ferragosto, durante il quale sarà possibile fare 4 giorni di vacanza prendendone solo uno di ferie. La festa dell’Assunta, infatti, è un martedì e, stando a casa dal lavoro lunedì 14, si potrà godere di una breve pausa estiva.

Cinque giorni al prezzo di due per Ognissanti, con possibilità di scelta. Il 1° novembre è infatti un mercoledì e, con due giorni di ferie, lunedì 30 e martedì 31 ottobre o giovedì 2 e venerdì 3 novembre, sarà possibile concedersi una lunga sosta di quasi una settimana. Weekend lungo per i milanesi il 7 dicembre, festività di Sant’Ambrogio: è un giovedì e concederà ben 4 giorni di pausa prenatalizia senza prendere ferie. Sotto l’albero, poi, si potranno scartare 4 giorni di vacanza. Natale e Santo Stefano, infatti, cadono di lunedì e martedì, da sommare a sabato 23 e domenica 24 dicembre. Chiusura dell’anno in bellezza, con sabato 30 e domenica 31 dicembre che fanno da apri-pista alla festività di lunedì 1° gennaio 2024.

Nelle principali città italiane, inoltre, il santo patrono regalerà qualche weekend lungo. Oltre ai milanesi, infatti, i romani potranno festeggiare i Santi Pietro e Paolo (29 giugno) concedendosi 4 giorni di vacanza prendendone uno solo di ferie (venerdì 30 giugno). Anche i napoletani, per San Gennaro (martedì 19 settembre), potranno prendersi 4 giorni di pausa al prezzo di uno: lunedì 18 settembre.