Durante i mondiali in Qatar sta accadendo di tutto: dal Marocco che sorprende tutti qualificandosi ai quarti all’inviato che viene palpato in diretta da una ragazza. Si c’è scritto inviato e non inviata.

È successo a Tancredi Palmieri, giornalista sportivo ed inviato per il programma Sportitalia. Durante una diretta da Doha vediamo come una ragazza, che passa alle sue spalle, allunghi la mano e gli tocchi il ‘lato b’. Preso alla sprovvista, inizialmente Palmieri mostra stupore ma subito dopo inizia a ridere e, interrompendo il collegamento, chiede alla ragazza di tornare indietro. Mentre la aspetta dice al presentatore e al pubblico da casa: “Mi ha appena toccato il cu**”, mettendosi a ridere.

Arrivata la ragazza, le chiede come si chiami e da quale Paese provienga, includendo nel siparietto anche l’amica. Tra tante risate e qualche bacio volante, le ragazze vengono liquidate e il collegamento prosegue come da programma.

Il gesto che ha suscitato ilarità viene subito commentato dal conduttore in studio: “Ricordiamo cosa è successo a Empoli-Fiorentina. Atto da condannare. C’era una bellissima giornalista, bravissima anche, mentre faceva il collegamento un tifoso un po’ volgarotto ha messo la manina. Stavolta è successo il contrario. Questa è una notizia”, alludendo a quanto avvenuto un anno fa a Greta Beccaglia.

Non sono certo mancati i commenti dal popolo del web. In molti hanno infatti commentato l’accaduto chiedendosi cosa sarebbe successo se fosse successo ad un’inviata e se il trattamento ricevuto sarebbe stato lo stesso. “Ora che si fa? Si parla di violenza?”, c’è chi domanda, “poi lo fa un uomo fuori dallo stadio e parlano di violenza sulle donne”. Addirittura c’è chi, esagerando, scrive “Solo che in questo caso al giornalista gli è piaciuto. Ma anche alla giornalista gli sarebbe piaciuto se quello che le ha toccato il cu** fosse stato un altro”. È giusto rispettare le opinioni di ognuno ma a volte certi commenti sarebbe meglio tenerseli per sé. Fatto sta che fortunatamente la pagina Instagram del programma ha ricondiviso il video cercando di sdrammatizzare l’accaduto e usando come didascalia: “DON’T TOUCH MY…TANC”