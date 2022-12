Cristiano Ronaldo ha snobbato la vittoria del Portogallo in Coppa del Mondo contro la Svizzera, gara in cui è partito dalla panchina. L’allenatore del Portogallo Fernando Santos non ha inserito nell’11 iniziale il suo attaccante dopo essere rimasto deluso dalla sua reazione alla sostituzione nell’ultima partita della fase a gironi contro la Corea del Sud. Ma Ronaldo, entrato negli ultimi minuti della gara, al fischio finale non ha esultato con i compagni ed è rientrato dritto negli spogliatoi. Il suo sostituto, Goncalo Ramos, ha segnato una tripletta e fornito un assist nel successo per 6 a 1.

Lo stesso Ronaldo poi su Instagram ha cercato di smorzare le polemiche: “Congratulazioni alla nostra nazionale. Il sogno è vivo! Fino alla fine! Forza, Portogallo!”. Ma a riaprire il dibattito ci ha pensato invece un post della sua compagna, Georgina Rodriguez, che ha scritto: “Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l’inno tutti gli obiettivi erano su di te (Cristiano Ronaldo, ndr). Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90 minuti. I fan non hanno smesso di acclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte”.