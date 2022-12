In occasione del quindicesimo anniversario di Rete Lenford, l’avvocatura per i diritti Lgbti+ ha organizzato un seminario per discutere i temi centrali che riguardano i diritti civili. Il matrimonio egualitario, una legge sulla omotransfobia, quella sull’identità di genere insieme a un provvedimento che tuteli i figli delle coppie omogenitoriali, sono alcuni degli obiettivi che si pone la Rete dei diritti LGBTI+. “La legge non permette la genitorialità alle coppie dello stesso sesso – spiega Nora Bertolotti, avvocata del Foro di Bergamo – quindi ci troviamo con una situazione che crea una differenza e una discriminazione tra i bambini delle coppie omogenitoriali e quelli delle coppie eterosessuali.”

“Noi vogliamo dare una moratoria a questo governo – aggiunge Stefano Chinotti, direttore del centro studi europeo Stefano Rodotà – però non possiamo ignorare che la nuova maggioranza abbia messo in posti chiave dei rappresentanti di quel mondo legato a una concezione tradizionale e patriarcale della società” Per questo, fanno sapere dal seminario, “incalzeremo il governo con le nostre proposte di legge e con tutti gli strumenti giudiziari a nostra disposizione, per far capire loro che contrasteremo qualsiasi proposta non conforme alla Costituzione”.