“Pure se in carica da poco più di un mese questo governo ha messo in campo una legge di bilancio che garantisce la tenuta delle finanze pubbliche e contemporaneamente offre risposte alle emergenze immediate, tutelando famiglie e imprese”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all’evento ‘L’Italia delle Regioni’, il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano, difende la manovra, bocciata da Corte dei Conte e Bankitalia. “Penso ad esempio agli 8 miliardi di euro per far fronte al caro delle materie prime – spiega – Avremmo voluto fare anche meglio…Ma ovviamente bisogna lavorare per priorità”.