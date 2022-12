“A Renzi, che dice di averci portato in Parlamento, dico di non dimenticare che per quanto mi riguarda a portami in Parlamento furono 50mila preferenze. Renzi ha il merito di aver spinto me e tanti altri fuori dal Pd con una gestione arrogante. Ha ridotto il Pd in macerie e poi se n’è andato”. Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l’incontro ‘Parte da noi’, per lanciare la propria candidatura alla guida del partito.