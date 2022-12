Tra timori e disagi, con un occhio sempre rivolto alle previsioni del meteo, la prima notte fuori casa per gli sfollati di Ischia sembra sia passata tranquilla. Nella notte, c’è stata preoccupazione per le cinquantaquattro famiglie che si sono rifiutate di aderire al piano di evacuazione: “Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo opera di convincimento e persuasione”, ha detto Giovanni Legnini, commissario straordinario per Casamicciola.

Ieri, la Protezione Civile della Campania aveva annunciato l‘allerta gialla per la giornata odierna nelle zone a maggior rischio dell’isola. Poi, c’è stata la conferenza stampa, in cui è stata resa nota la maxi-evacuazione ed è stata emanata un’ordinanza, nella quale sono state indicate 54 strade di Casamicciola come “zone rosse”. Le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case sono state tra le 1100 e le 1300. Gli sfollati, infatti, sono stati accolti in alberghi, palestre e palazzetti dello sport. “Non è un allontanamento coattivo, nessuna deportazione, ma è una operazione per la messa in sicurezza delle persone”, ha spiegato Legnini. Per attuare il piano, sono stati utilizzati anche i social network, con l’obiettivo di indicare i punti di ritrovo alle persone sfollate.