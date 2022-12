Per la prima volta una donna dirigerà una partita dei Mondiali di calcio maschili. Sarà l’arbitra francese Stephanie Frappart il primo fischietto femminile in una Coppa del mondo. È stata designata per dirigere Costa Rica–Germania, in programma stasera, 1 dicembre, ad Al Khor. Match delicato: è decisivo per i destini del gruppo E e per definire chi passerà agli ottavi di finale della Coppa del mondo del Qatar. Tutta la squadra arbitrale sarà composta da donne: le assistenti saranno Neuza Back e Karen Diaz. Insieme formeranno la prima triade arbitrale femminile nella storia dei Mondiali maschili.

Frappart ha 38 anni e molta esperienza come arbitra. Ha già diretto numerose partite professionistiche maschili, sia in ambito nazionale, nel campionato francese di Ligue 1, che in campo internazionale, in Champions League ed Europa League. È già stata impiegata in questa edizione dei Mondiali qatarioti, ma solo come assistente. Questa renitenza da parte della designazione arbitrale Fifa ha creato più di qualche perplessità. Anche Daniele Tombolini, ex direttore di gara italiano, aveva sottolineato come fossero state utilizzate poche le professioniste donne in questa Coppa del mondo: “Conosco bene Stephanie Frappart, sono rimasto sorpreso di non vederla impiegata in questa fase a gironi del Mondiale e di vederla solo a bordo campo”, aveva dichiarato solo qualche giorno prima della designazione dell’arbitra francese. Che ora avrà finalmente la sua opportunità anche in Qatar.